Attualità
Lo spettacolo “Le nostre donne” all’Odeon di Biella
Appuntamento mercoledì 6 maggio con Luca Bizzarri
Lo spettacolo “Le nostre donne” all’Odeon di Biella.
Le nostre Donne di Èric Assous con Luca Bizzarri, Enzo Paci, Antonio Zavatteri, regia Alberto Giusta, co-produzione Nidodiragno/CMC | Atlantide / Teatro Stabile di Verona.
Teatro Odeon, mercoledì 06 Maggio 2026, ore 20,45.
Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent’anni. Un’amicizia vera, inossidabile e gioiosa. La loro vita professionale è un successo, il bilancio della loro vita privata un po’ meno. Una sera, i tre amici si ritrovano a casa di Max per il loro consueto poker. Ma Simon arriverà con quasi un’ora di ritardo dando ai due amici una motivazione sconvolgente. La partita di poker non avrà mai inizio e noi assisteremo a una serie di scontri verbali che potrebbero portare a una rottura definitiva della loro consolidata amicizia. E le donne saranno le assolute protagoniste di tutti i conflitti che si creeranno.
Le Nostre Donne è una commedia francese dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous (ha vinto il Molière come miglior autore francofono nel 2010 per L’Illusione Coniugale) in cui si sono cimentati i mostri sacri del cinema e del teatro d’oltralpe: dopo il grande successo al Theatre de Paris con Jean Reno e Daniel Auteuil in scena, lo stesso co-protagonista e regista Richard Berry ha realizzato nel 2015 il film omonimo (Nos femmes) con lo stesso Auteuil.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella3 giorni fa
Muore a Biella mamma di 48 anni
Cronaca2 giorni fa
Giovane motociclista si schianta contro un muro e muore
Fuori provincia23 ore fa
Addio a Paola Giolo, aveva solo 53 anni
Fuori provincia1 giorno fa
Abbatte mezzo bosco per fare l’orto: scatta la multa da 28mila euro
Cronaca2 giorni fa