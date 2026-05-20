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Lo sfottò di Corradino dopo la coppa: con la maglia dell’Inter da Tony Panini Buoni

Simpatico siparietto dopo la finale con la Lazio. Il biancoceleste Filoni “incassa”: «Beh… ti perdono»

Pubblicato

11 secondi fa

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corradino inter tony
La foto pubblicata sulla pagina Facebook di Tony Filoni
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Il giorno dopo la finale di Coppa Italia stravinta dall’Inter contro la Lazio, l’ex sindaco Claudio Corradino ha fatto una “sorpresa” a Tony Filoni.

L’ex primo cittadino si è presentato nella postazione di “Tony Panini Buoni”, noto supporter – uno dei pochissimi biellesi – della squadra biancoceleste, sventolando la maglia nerazzurra.

Filoni l’ha “presa bene”, forse dopo aver ingoiato capsule di Maalox: «Beh… ti perdono».

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