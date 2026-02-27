Seguici su

Lo scrittore Matteo Gracis sarà a Biella

Sabato presenterà il suo libro all’Agorà Palace Hotel incontrando il pubblico

Pubblicato

6 secondi fa

il

Dopo oltre un anno di stop con gli eventi dal vivo, Sabato 28 Febbraio 2026  dalle ore 20:30 presso Agorà Palace hotel di Biella, il giornalista e scrittore Matteo Gracis  incontrerà il pubblico in occasione dell’uscita del suo nuovo libro dal titolo “Il sorriso del guerriero” edito da Sperling & Kupfer.
Gracis da anni è uno dei 10 giornalisti italiani con più interazioni sui social, una voce spesso contro-corrente ma molto apprezzata con
oltre 1 milione e 300mila follower tra le varie piattaforme. Il nuovo libro, il sesto dell’autore, affronta in modo originale attraverso la forma del romanzo, un tema quanto mai attuale: come riuscire a coltivare gioia di vivere, leggerezza e ottimismo e al
tempo stesso battersi per la giustizia, la pace, i diritti e le libertà personali.
Un appuntamento nel quale i partecipanti avranno modo anche di dibattere su tematiche e valori di cui il giornalista indipendente si
occupa da tempo, dal pensiero critico alla geopolitica, dall’intelligenza artificiale alla contro-informazione.
Previsto uno spazio per domande-risposte e firma copie nel finale.

Posti limitati, consigliata la prenotazione.
Info e contatti/prenotazioni: 3516190755 o https://alessiazuppicchiatti.it/event-detail?idff=25

