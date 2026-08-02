AttualitàValle Elvo
Lite a Occhieppo Inferiore tra vicini di casa
Una persona coinvolta ha rifiutato l’interventod el 118
Lite a Occhieppo Inferiore tra due soggetti marocchini vicini di casa.
Lite a Occhieppo Inferiore tra vicini di casa
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si è arrivati alle mani. Una delle persone coinvolte ha rifiutato l’intervento del 118.
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