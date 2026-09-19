Lessona piange Gianni Dellera: 82 anni

Si sono svolti ieri pomeriggio alle 15 a Lessona, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, i funerali di Gianni Dellera, un protagonista della vita culturale del Biellese.Dellera, che aveva compiuto 82 anni, aveva vissuto momenti importanti sui palcoscenici biellesi, grazie alle sue capacità umane e teatrali. Che insieme ne facevano una persona piacevole, brillante e intelligente. Qualità che aveva ampiamente utilizzato con la Filodrammatica lessonese e con Teatrando. Lascia la moglie Gabriella, i figli Laura con Victor, Enrico con Marguerite e Stefano, e i nipoti Christian e Noa.

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