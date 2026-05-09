Le vie Pietro Micca e Gramsci diventano come via Italia.

Le vie Pietro Micca e Gramsci diventano come via Italia

Il rinnovamento del centro cittadino non si ferma e si prepara a fare un altro passo avanti. Dopo via Italia, anche le vie Pietro Micca e Gramsci sono pronte a cambiare volto nei prossimi mesi grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 600 mila euro. A confermarlo è il sindaco Marzio Olivero. «Abbiamo già presentato il progetto, quindi dovrebbe essere approvato entro luglio e gli interventi dovranno essere realizzati entro fine anno – spiega -. La linea sarà la stessa già adottata per via Italia: cubettatura “grigia” e stessa lavorazione».

Ma i cantieri programmati non si fermano qui. «In via La Marmora si interverrà sugli impianti di illuminazione e sulle luci degli attraversamenti pedonali, anche in questo caso con lavori entro fine anno», aggiunge il sindaco.

Capitolo a parte per il patrimonio pubblico. «Domani dovrebbe passare in giunta il progetto per il restauro della facciata dell’ex biblioteca di via Pietro Micca: un intervento che verrà finanziato con la stipula di un mutuo da 500 mila euro».

Ma non è tutto. «Abbiamo avviato l’iter di affidamento dei lavori che riguarderanno gli impianti di condizionamento del tribunale e dell’ufficio del giudice di pace. Lunedì è arrivato il visto della Corte dei Conti e ora si procederà con i passaggi successivi».

Per Palazzo Oropa, invece, «entro fine anno è prevista la manutenzione del tetto».

Infine le asfaltature, molto attese dai cittadini dopo via Serralunga. «Parliamo di ulteriori 490 mila euro – conclude Olivero –. Nelle prossime settimane verrà affidato l’appalto alla ditta e per settembre si dovrebbe iniziare. In questi giorni stiamo definendo le strade su cui intervenire, sulla base delle priorità riscontrate».

Foto d’archivio

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