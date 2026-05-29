Le strappano la collana dal collo e finisce in ospedale

L’episodio si è verificato nell’area parcheggio del supermercato. La 69enne aveva appena terminato gli acquisti e stava sistemando le borse nel bagagliaio quando uno sconosciuto le si è avvicinato con una scusa.

In pochi secondi il malvivente è riuscito a sottrarle la collana che portava al collo. Al gioiello era legato anche un anello dal forte valore affettivo. La donna ha subito capito quanto accaduto e ha chiesto aiuto.

Dopo il colpo, l’uomo è corso verso un’auto dove lo attendevano almeno altri complici. Il veicolo si è allontanato rapidamente dal parcheggio facendo perdere le tracce dei responsabili.

Alcuni presenti hanno assistito alla scena e sono stati raccolti elementi utili per le indagini. I carabinieri stanno verificando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona commerciale.