Attualità
Le strappano la collana dal collo e finisce in ospedale
L’episodio di violenza nei giorni scorsi a Masserano
Una donna di 69 anni è stata derubata l’altro pomeriggio nel parcheggio del supermercato Unes di San Giacomo, a Masserano. La vittima stava caricando la spesa in auto quando un uomo l’ha avvicinata e, approfittando di un momento di distrazione, le ha strappato una collana con un anello appeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna, sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso.
Le strappano la collana dal collo e finisce in ospedale
L’episodio si è verificato nell’area parcheggio del supermercato. La 69enne aveva appena terminato gli acquisti e stava sistemando le borse nel bagagliaio quando uno sconosciuto le si è avvicinato con una scusa.
In pochi secondi il malvivente è riuscito a sottrarle la collana che portava al collo. Al gioiello era legato anche un anello dal forte valore affettivo. La donna ha subito capito quanto accaduto e ha chiesto aiuto.
Dopo il colpo, l’uomo è corso verso un’auto dove lo attendevano almeno altri complici. Il veicolo si è allontanato rapidamente dal parcheggio facendo perdere le tracce dei responsabili.
Alcuni presenti hanno assistito alla scena e sono stati raccolti elementi utili per le indagini. I carabinieri stanno verificando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona commerciale.
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