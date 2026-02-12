AttualitàBiella
Le nuvole se ne vanno e lasciano spazio al sole
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio
Le nuvole se ne vanno e lasciano spazio al sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 7,2°C. L’umidità si mantiene alta, attorno all’89%. I venti soffiano da Nord a una velocità di circa 6,4 km/h.
Durante la mattina, il cielo si copre. Le temperature si mantengono tra 6,1°C e 7,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento varia tra 2,4 km/h e 7,5 km/h, sempre da Nord. L’umidità continua a essere elevata, con valori che si aggirano intorno al 90%.
Nel pomeriggio, il cielo rimane coperto, con temperature che salgono fino a 8,8°C, l’umidità inizia a scendere, raggiungendo circa l’83%. I venti si fanno più leggeri, con velocità che si attestano intorno ai 4,5 km/h.
La sera porta un cambiamento nel panorama meteorologico e si assiste a un parziale diradamento delle nuvole, con un cielo che diventa sereno. Le temperature scendono a circa 6,6°C. I venti, provenienti da Sud, raggiungono una velocità di circa 8,7 km/h, mentre l’umidità rimane intorno all’89%.
Nel complesso, le previsioni meteo per domani a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una graduale apertura verso la sera.
