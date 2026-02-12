Seguici su

AttualitàBiella

Le nuvole se ne vanno e lasciano spazio al sole

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio

Pubblicato

9 minuti fa

il

le nuvole se ne vanno

Le nuvole se ne vanno e lasciano spazio al sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Le nuvole se ne vanno e lasciano spazio al sole

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 7,2°C. L’umidità si mantiene alta, attorno all’89%. I venti soffiano da Nord a una velocità di circa 6,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si copre. Le temperature si mantengono tra 6,1°C e 7,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento varia tra 2,4 km/h e 7,5 km/h, sempre da Nord. L’umidità continua a essere elevata, con valori che si aggirano intorno al 90%.

Nel pomeriggio, il cielo rimane coperto, con temperature che salgono fino a 8,8°C, l’umidità inizia a scendere, raggiungendo circa l’83%. I venti si fanno più leggeri, con velocità che si attestano intorno ai 4,5 km/h.

La sera porta un cambiamento nel panorama meteorologico e si assiste a un parziale diradamento delle nuvole, con un cielo che diventa sereno. Le temperature scendono a circa 6,6°C. I venti, provenienti da Sud, raggiungono una velocità di circa 8,7 km/h, mentre l’umidità rimane intorno all’89%.

Nel complesso, le previsioni meteo per domani a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una graduale apertura verso la sera.
LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.