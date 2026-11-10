Le biblioteche del Polo di Biella si rinnovano: arriva “SebinaHUB”

Una nuova esperienza digitale per avvicinare le biblioteche ai cittadini, semplificare l’accesso ai servizi e rendere la cultura alla portata di tutti. A partire dal 10 novembre, l’applicazione delle biblioteche del Polo di Biella si rinnova e diventa SebinaHUB, una piattaforma completamente riprogettata.

L’app unisce in un unico ambiente digitale la consultazione del catalogo, la gestione di prestiti e prenotazioni, e la scoperta di eventi e novità editoriali. Tra le innovazioni principali spiccano un’interfaccia intuitiva e una particolare attenzione all’accessibilità: un pannello dedicato consente di modificare caratteri, colori e contrasti, offrendo profili per ipovedenti e persone con ADHD, oltre alla piena integrazione con TalkBack e VoiceOver.

Arrivano inoltre la ricerca vocale tramite microfono e la comoda gestione di account multipli sullo stesso dispositivo, ideale per le famiglie che vogliono controllare i profili dei figli senza reinserire le credenziali. L’app è disponibile su Google Play e App Store.

«La cultura deve essere inclusiva e vicina alle persone – sottolinea il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile –. Con questa app vogliamo rafforzare il legame tra cittadini e biblioteche, abbattendo ogni barriera».

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