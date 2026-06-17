Lavori sulla rete idrica e fognaria: un tratto di via Cavour chiuso per oltre un mese

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria da parte di Cordar, sarà necessario modificare temporaneamente la viabilità in via Cavour.

Via Cavour, il tratto tra via Ramella Germanin e via Cesare Battisti sarà chiuso per oltre un mese

In particolare, dalle 8 di lunedì 29 giugno alle 18 di venerdì 7 agosto, sarà chiuso al traffico il tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con via Ramella Germanin e quella con viale Cesare Battisti.

Nello stesso tratto sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la durata del cantiere.

L’impresa incaricata provvederà alla posa della segnaletica temporanea, alla presegnalazione della chiusura e all’indicazione dei percorsi alternativi, garantendo per quanto possibile il passaggio dei pedoni e l’accesso ai passi carrai e alle attività presenti lungo la via.

Il Comune invita cittadini, residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.

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