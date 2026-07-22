AttualitàBiella
“Lavori alle battute finali sul ponte della tangenziale”
La notizia che stavano aspettando tutti gli automobilisti biellesi. Si attende la conferma della riapertura al traffico nelle prossime ore
“Lavori alle battute finali sul ponte della tangenziale”.
“Lavori alle battute finali sul ponte della tangenziale”
Dopo settimane di disagi per gli automobilisti, stanno terminando gli interventi sul ponte della tangenziale, avviati lo scorso 16 giugno per la sostituzione dei giunti di dilatazione.
Come conferma l’ufficio stampa di Anas, «I lavori sono alle battute finali». Si attende la conferma della riapertura al traffico nelle prossime ore.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità10 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Attualità3 giorni fa
Dramma al lago di Viverone: annegato un 32enne
Fuori provincia3 giorni fa
Camion travolge un cantiere sull’autostrada
Attualità2 giorni fa
Morto per un malore in vacanza: addio all’ex allenatore
Circondario2 giorni fa