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“Lavori alle battute finali sul ponte della tangenziale”

La notizia che stavano aspettando tutti gli automobilisti biellesi. Si attende la conferma della riapertura al traffico nelle prossime ore

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Si attende la conferma della riapertura al traffico nelle prossime ore».
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“Lavori alle battute finali sul ponte della tangenziale”.

“Lavori alle battute finali sul ponte della tangenziale”

Dopo settimane di disagi per gli automobilisti, stanno terminando gli interventi sul ponte della tangenziale, avviati lo scorso 16 giugno per la sostituzione dei giunti di dilatazione.

Come conferma l’ufficio stampa di Anas, «I lavori sono alle battute finali». Si attende la conferma della riapertura al traffico nelle prossime ore.

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