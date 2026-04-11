L’attore Mads Mikkelsen a cena da Matteo.

La star di Hollywood Mads Mikkelsen ieri sera era a Biella. Ha cenato nel ristorante Matteo Caffè e Cucina, di piazza Duomo a Biella.

E’ stato lo stesso Matteo a darne notizia sulla sua pagina Instagram. “Ieri sera abbiamo avuto il piacere – si legge nel post – di ospitare Mads Mikkelsen, insieme ad Alessandro Sartori, art director di Zegna. Accogliere e raccontare la nostra cucina ad una grande figura del cinema internazionale è stato un momento di autentica emozione che porteremo con noi per molto tempo”.

Mads Mikkelsen è Global Ambassador del marchio Zegna nonchè protagonista della Fashion Week 2025 della prestigiosa azienda biellese.

Nato in Danimarca, 60 anni, l’attore ha recitato in numerosi film di grande successo, come Hannibal Lecter, Casino Royale, Il sospetto, Doctor Strange e Un altro giro.

Nella foto, da sinistra: Alessandro Sartori, Francesca Bazzani e l’attore Mads Mikkelsen

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook