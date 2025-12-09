Ladri in casa a Pollone: via monili in oro

Rimane alta l’attenzione per i furti nel Biellese.

Brutta sorpresa per il proprietario di una casa ieri, lunedì 8 dicembre, a Pollone. I ladri sono entrati e si sono impadroniti di alcuni monili in oro. Ovviamente mettendo tutte le stanze sottosopra. Il proprietario ha scoperto il furto una volta rientrato a casa la sera.

Indagano i carabinieri.

