AttualitàValle Elvo
Ladri in casa a Pollone: via monili in oro
Indagini in corso
Rimane alta l’attenzione per i furti nel Biellese.
Brutta sorpresa per il proprietario di una casa ieri, lunedì 8 dicembre, a Pollone. I ladri sono entrati e si sono impadroniti di alcuni monili in oro. Ovviamente mettendo tutte le stanze sottosopra. Il proprietario ha scoperto il furto una volta rientrato a casa la sera.
Indagano i carabinieri.
