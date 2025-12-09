Seguici su

AttualitàValle Elvo

Ladri in casa a Pollone: via monili in oro

Indagini in corso

Pubblicato

49 minuti fa

il

Ladri in casa a Pollone: via monili in oro

Ladri in casa a Pollone: via monili in oro

Rimane alta l’attenzione per i furti nel Biellese.

Brutta sorpresa per il proprietario di una casa ieri, lunedì 8 dicembre, a Pollone. I ladri sono entrati e si sono impadroniti di alcuni monili in oro. Ovviamente mettendo tutte le stanze sottosopra. Il proprietario ha scoperto il furto una volta rientrato a casa la sera.

Indagano i carabinieri.

LEGGI ANCHE: Furto in una casa a Pollone: portati via denaro e ori

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *