A Pitti Immagine Filati Tollegno 1900 e il viaggio nella lana

A Pitti Immagine Filati Tollegno 1900 e il viaggio nella lana

Prosegue il wool journey di Tollegno 1900 che, dopo le “tappe” centrate sul valorizzare la lana nella sua componente naturale e nella sua innata capacità di regalare benessere a chi la indossa, si proietta ora nel futuro. A Pitti Immagine Filati 98, il brand, che ha celebrato nel 2025 i suoi primi 125 anni, oltre a presentare la sua collezione annuale, coinvolge i propri clienti nella realizzazione della collezione 2027, facendoli sentire parte attiva del progetto creativo aziendale.

Attraverso alcune esperienze immersive buyer, visitatori dello stand (I 4/8), partner fidelizzati e collaboratori avranno infatti la possibilità non solo di toccare con mano e conservare alcuni punti realizzati con filati della stagione in corso (“Cutting days”), ma anche di esprimere la loro preferenza su alcuni dei prototipi degli articoli che caratterizzeranno la prossima collezione (“View and Click!”).

“Cutting days” e “View and Click!”: i clienti diventano protagonisti.

Interazione, collaborazione e connessione: sono queste le parole chiave delle iniziative “Cutting Days” e “View and Click!” proposte durante la Kermesse fiorentina da Tollegno 1900 al proprio pubblico, chiamato ad interagire “on site” con l’azienda.

“Cutting days”, già proposto con successo nel corso di alcune presentazioni all’estero, permetterà infatti ai clienti di – letteralmente – “tagliare” piccoli parti di alcuni dei 18 teli della collezione, appesi nello stand come steli, così da poter avere memoria dei loro preferiti anche oltre la Fiera.

Con “View and Click!”, invece, chi visiterà lo stand potrà vedere e toccare alcuni dei filati della collezione 2027 – presentati in preview – e, grazie ad un QR Code votare i preferiti e scegliere il “naming” da attribuire loro sulla base di una selezione suggerita dall’azienda.

Tra tradizione e digitalizzazione, tra classicità ed innovazione, Tollegno 1900 vuole così coinvolgere attivamente il proprio pubblico rendendolo protagonista dello sviluppo della sua linea del prossimo anno.

“Proprio per questo abbiamo pensato di riconoscere l’importanza della loro visione, affidando al loro punto di vista il compito di darci un feedback in presa diretta sul lavoro che stiamo facendo per il prossimo anno. Vogliamo fortemente che il loro sguardo, le loro opinioni e le sensazioni che provano toccando i nostri filati diventino gli “strumenti” per creare una collezione che rappresenti il loro desiderato”, concludono da Tollegno 1900.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook