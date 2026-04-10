Ladri entrano in villa mentre la proprietaria dorme al piano di sotto.

Quando si è svegliata ha trovato la porta forzata. Al piano di sotto erano entrati i ladri durante la notte. La proprietaria non si sarebbe accorta di nulla. I malviventi si sarebbero introdotti tagliando la recinzione e forzando la porta d’ingresso.

Avrebbero portato via un portafogli.

Indagano i carabinieri.

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