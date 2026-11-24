Saranno celebrati giovedì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale del Villaggio La Marmora, i funerali di Giovanni Valenzisi, il diciassettenne biellese che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Lenta, nel Vercellese.

L’addio a Giovanni Valenzisi al Villaggio Lamarmora

Il via libera per l’organizzazione della cerimonia funebre è arrivato nelle ultime ore, dopo che la Procura di Vercelli ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. La famiglia ha quindi potuto fissare le date dell’ultimo saluto, affidando l’organizzazione delle esequie all’impresa De Fabianis. Il primo momento di preghiera comunitaria è previsto per domani pomeriggio alle 18, quando sempre all’interno della parrocchia del quartiere verrà recitato il santo rosario. Al termine della funzione religiosa di giovedì, invece, il feretro proseguirà verso il cimitero urbano di Biella per la sepoltura.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità del Villaggio La Marmora, il rione dove risiedevano tutti e cinque i giovani coinvolti nel drammatico schianto del fine settimana. Amici, compagni e residenti, che fin dalle prime ore dopo la tragedia si sono stretti con affetto attorno ai genitori e ai parenti del ragazzo, avranno così modo di riunirsi per accompagnare Giovanni nel suo ultimo viaggio.

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