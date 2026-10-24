La superstrada si è rifatta il look: finalmente cartelli leggibili – FOTO

La superstrada ha cambiato volto e, finalmente, ha definitivamente archiviato i cartelli sbiaditi e deteriorati dalle intemperie che per lungo tempo hanno reso alcuni svincoli un piccolo rompicapo per gli automobilisti.

Cartelli in superstrada: finalmente la nuova segnaletica verticale

Lungo la tangenziale e in corrispondenza delle uscite è arrivata una segnaletica verticale completamente rinnovata, leggibile, con indicazioni all’altezza di un’arteria stradale di questo livello. Un intervento atteso da tutti, specialmente da chi percorre occasionalmente la strada e non conosce a memoria ogni diramazione. Orientarsi, fino a poco tempo fa, non era sempre semplice: il passare degli anni e l’esposizione al maltempo avevano compromesso la visibilità di diversi cartelli, rendendo difficile distinguere le indicazioni e individuare tempestivamente l’uscita corretta.

Una lunga attesa

Era il febbraio 2025 quando anche alla nostra redazione arrivavano segnalazioni e fotografie eloquenti dei segnali, più simili a un rebus che a un aiuto concreto per chi si trovava al volante.

In quell’occasione Anas aveva annunciato un intervento di sostituzione della segnaletica deteriorata. Un passo concreto era arrivato nel maggio dello stesso anno, poco prima della grande Adunata nazionale degli alpini, quando era stata avviata la prima fase dei lavori. L’operazione, come previsto, sarebbe stata seguita da ulteriori interventi per completare il rinnovamento.

I mesi sono passati ma gli impegni annunciati non sono rimasti chiusi in un cassetto. Proprio di recente, infatti, è stata completata la sostituzione dei cartelli lungo la tangenziale e in prossimità degli svincoli, con l’installazione di nuovi pannelli e l’introduzione di ulteriori indicazioni secondo gli standard della viabilità statale.

La superstrada, insomma, si è rifatta il look. E questa volta il cambiamento si vede: dopo le segnalazioni, le promesse e i primi interventi, gli automobilisti possono finalmente contare su indicazioni aggiornate e comprensibili, degne di un’infrastruttura che ogni giorno sostiene un importante flusso di traffico.

Giulia Gaia Maretta

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