La settimana si apre con il sole, ma in serata attenzione alla pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La settimana si apre con il sole, ma in serata attenzione alla pioggia

Nella notte il Biellese si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 25,2°C. La copertura nuvolosa è del 38%, con una velocità del vento che raggiunge i 12,1 km/h da Nord Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 54%.

Durante la mattina, il cielo continua a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che sale fino a 27,6°C alle 11. La copertura nuvolosa si riduce al 10% e il vento si presenta moderato, con una velocità di circa 8 km/h. L’umidità diminuisce, raggiungendo il 51%.

Nel pomeriggio, il clima è prevalentemente sereno, con temperature che toccano i 30,9°C alle 13. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 4%, e le condizioni di vento sono favorevoli, con una velocità di 8,8 km/h. L’umidità scende ulteriormente fino al 40%.

La sera porta un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 20. La temperatura scende a 27°C e la copertura nuvolosa aumenta al 78%. Il vento si fa più intenso, con raffiche che raggiungono i 10,9 km/h. L’umidità sale fino al 72%, mentre la temperatura percepita si attesta intorno ai 21°C.

In sintesi, le previsioni meteo a Biella indicano una giornata con condizioni variabili, che inizia con temperature calde e un cielo prevalentemente sereno, per poi concludersi con piogge leggere in serata.

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