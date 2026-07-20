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La settimana si apre con il sole, ma in serata attenzione alla pioggia
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio
La settimana si apre con il sole, ma in serata attenzione alla pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La settimana si apre con il sole, ma in serata attenzione alla pioggia
Nella notte il Biellese si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 25,2°C. La copertura nuvolosa è del 38%, con una velocità del vento che raggiunge i 12,1 km/h da Nord Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 54%.
Durante la mattina, il cielo continua a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che sale fino a 27,6°C alle 11. La copertura nuvolosa si riduce al 10% e il vento si presenta moderato, con una velocità di circa 8 km/h. L’umidità diminuisce, raggiungendo il 51%.
Nel pomeriggio, il clima è prevalentemente sereno, con temperature che toccano i 30,9°C alle 13. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 4%, e le condizioni di vento sono favorevoli, con una velocità di 8,8 km/h. L’umidità scende ulteriormente fino al 40%.
La sera porta un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 20. La temperatura scende a 27°C e la copertura nuvolosa aumenta al 78%. Il vento si fa più intenso, con raffiche che raggiungono i 10,9 km/h. L’umidità sale fino al 72%, mentre la temperatura percepita si attesta intorno ai 21°C.
In sintesi, le previsioni meteo a Biella indicano una giornata con condizioni variabili, che inizia con temperature calde e un cielo prevalentemente sereno, per poi concludersi con piogge leggere in serata.
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