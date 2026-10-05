La settimana inizia con il sole, ma presto arrivano le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La settimana inizia con il sole, ma presto arrivano le nuvole

Nella notte, si registrano nubi sparse con una temperatura che si attesta intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa è del 66% e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento è contenuta, oscillando tra 1,7 km/h e 2,2 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest.

Durante la mattina, il cielo si presenta prevalentemente sereno, con temperature che crescono fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si mantiene bassa, con valori attorno al 7%. I venti si fanno leggermente più intensi, con punte fino a 5,8 km/h da Sud Est.

Nel pomeriggio, si assiste a un aumento della copertura nuvolosa, che passa al 34% e poi al 46%. Le temperature si stabilizzano intorno ai 25,1°C. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, ma non si escludono brevi rovesci. I venti continuano a soffiare da Sud Est, con una velocità che può raggiungere i 6,2 km/h.

La sera porta un ulteriore incremento della copertura nuvolosa al 51%, con temperature che scendono fino a 15,4°C. La velocità del vento si riduce, mantenendosi intorno ai 2,1 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenta leggermente, ma le condizioni generali rimangono stabili.

In sintesi, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata, senza significative precipitazioni attese.

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