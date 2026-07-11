La questura di Biella saluta i commissari Barba e Perez

La polizia di Stato di Biella saluta il dottor Filippo Barba, dirigente della Squadra Mobile e della Divisone Anticrimine, e la dottoressa Claudia Perez, capo di Gabinetto e dirigente dell’Ufficio del Personale.

Dopo due anni di servizio presso la questura di Biella, il commissario capo Barba assumerà a partire dal 20 luglio l’incarico di dirigente della Squadra Mobile della questura di Arezzo.

Il commissario capo Claudia Perez, invece, si asterrà temporaneamente dallo svolgimento delle attività operative, in occasione dell’ormai prossimo lieto evento.

A entrambi, il questore di Biella, Delia Bucarelli, e tutti i colleghi hanno espresso i più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto nel nostro capoluogo di provincia e i migliori auguri per gli importanti incarichi che andranno a ricoprire in futuro.

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