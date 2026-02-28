Come ogni mercoledì e sabato, il nostro giornale vi aspetta in edicola. Eccovi la prima pagina di oggi, sabato 28 febbraio.

La prima pagina del giornale in edicola oggi

Il nuovo numero de La Provincia di Biella.it è ricco di cronaca, attualità, storie dal territorio e approfondimenti.

Bentornata Elsa: la notizia che emoziona il Biellese e i messaggi dei suoi compagni

Ad aprire la prima pagina è la storia che più ha coinvolto la nostra comunità in questi giorni: il ritorno in Italia di Elsa, accolta da un’ondata di affetto dopo il lungo periodo di ricovero trascorso lontano da casa. Abbiamo raccolto i messaggi e le dediche dei compagni di classe, che non vedono l’ora di poterla riabbracciare: “Ci manchi, ti aspettiamo!”.

Cronaca locale: botte da orbi in centro

Ampio spazio alla cronaca con un episodio avvenuto nel centro di Biella, dove un’aggressione ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza urbana.

Tanti temi di attualità

tensioni politiche in consiglio comunale con nuove polemiche e richieste di dimissioni;

la situazione dei rider e le conseguenze delle assenze per motivi sanitari;

il futuro dell’albergo diurno cittadino.

Eventi e territorio

il ricco programma delle celebrazioni di San Giuseppe nella Chiesa di Riva;

i nomi e le foto dei premiati durante la celebrazione dell’anniversario dei vigili del fuoco;

uno sguardo alla Burcina, definita da una rivista internazionale un luogo capace di ricordare i paesaggi giapponesi durante la fioritura

