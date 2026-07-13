La nuova settimana si apre con qualche nuvola. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La nuova settimana si apre con qualche nuvola

Nella notte dil cielo si presente prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai 26°C, con una leggera diminuzione durante le ore più tarde. La copertura nuvolosa è al 100%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto. Le temperature salgono fino a raggiungere i 32,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento è moderata, con raffiche provenienti principalmente da sud-est. L’umidità si mantiene su valori relativamente alti, intorno al 49%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che oscillano tra i 29°C e i 30°C. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, attorno al 4%, e l’umidità si aggira intorno al 50%.

Infine, nella sera, si assiste a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scendono gradualmente, arrivando intorno ai 24°C. La velocità del vento aumenta leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente da nord-ovest.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook