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La nuova settimana si apre con qualche nuvola
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio
La nuova settimana si apre con qualche nuvola. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La nuova settimana si apre con qualche nuvola
Nella notte dil cielo si presente prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai 26°C, con una leggera diminuzione durante le ore più tarde. La copertura nuvolosa è al 100%, e non si prevedono precipitazioni.
Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto. Le temperature salgono fino a raggiungere i 32,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento è moderata, con raffiche provenienti principalmente da sud-est. L’umidità si mantiene su valori relativamente alti, intorno al 49%.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che oscillano tra i 29°C e i 30°C. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, attorno al 4%, e l’umidità si aggira intorno al 50%.
Infine, nella sera, si assiste a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scendono gradualmente, arrivando intorno ai 24°C. La velocità del vento aumenta leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente da nord-ovest.
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