Dopo il grande interesse suscitato nelle tappe che hanno caratterizzato il suo percorso espositivo, la mostra “Maria Bonino. La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”; arriva al Santuario di Oropa, dove sarà visitabile dall’11 luglio al 27 settembre 2026 presso le Sale “Maria Bonino” del Chiostro della Basilica Antica.

La mostra dedicata a Maria Bonino a Oropa

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 18 luglio alle ore 17.30, alla presenza del Vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella e del Rettore del Santuario di Oropa, don

Michele Berchi.

Dopo essere stata ospitata nel 2025 a Biella, Aosta e Roma e, nel 2026, a Milano, Verona, Padova, alla Camera dei deputati di Roma e a Bologna, la mostra fa ritorno nel Biellese, in un luogo profondamente legato alla storia personale e familiare della dottoressa Maria

Bonino.

L’esposizione ripercorre la vita, la testimonianza umana e professionale di Maria Bonino, medico pediatra biellese, che ha dedicato la propria esistenza alla cura dei più fragili,

operando in numerosi Paesi dell’Africa subsahariana e contribuendo in modo determinante alle missioni di cooperazione internazionale. Attraverso fotografie, documenti, testimonianze e materiali originali, il percorso invita il visitatore a riflettere sul significato del servizio, della solidarietà e della vocazione, offrendo uno sguardo autentico su una vita vissuta con straordinaria semplicità e radicalità.

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