Seguici su

AttualitàBiella

La mostra dedicata a Maria Bonino a Oropa

L’inaugurazione sabato pomeriggio. Sarà visitabile fino a settembre

Pubblicato

3 minuti fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Dopo il grande interesse suscitato nelle tappe che hanno caratterizzato il suo percorso espositivo, la mostra “Maria Bonino. La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”; arriva al Santuario di Oropa, dove sarà visitabile dall’11 luglio al 27 settembre 2026 presso le Sale “Maria Bonino” del Chiostro della Basilica Antica.

La mostra dedicata a Maria Bonino a Oropa

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 18 luglio alle ore 17.30, alla presenza del Vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella e del Rettore del Santuario di Oropa, don
Michele Berchi.
Dopo essere stata ospitata nel 2025 a Biella, Aosta e Roma e, nel 2026, a Milano, Verona, Padova, alla Camera dei deputati di Roma e a Bologna, la mostra fa ritorno nel Biellese, in un luogo profondamente legato alla storia personale e familiare della dottoressa Maria
Bonino.
L’esposizione ripercorre la vita, la testimonianza umana e professionale di Maria Bonino, medico pediatra biellese, che ha dedicato la propria esistenza alla cura dei più fragili,
operando in numerosi Paesi dell’Africa subsahariana e contribuendo in modo determinante alle missioni di cooperazione internazionale. Attraverso fotografie, documenti, testimonianze e materiali originali, il percorso invita il visitatore a riflettere sul significato del servizio, della solidarietà e della vocazione, offrendo uno sguardo autentico su una vita vissuta con straordinaria semplicità e radicalità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *