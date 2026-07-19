La grande festa per i 60 anni di Biella Jazz club

Sessant’anni di storia meritavano una grande festa. E così è stato.

L’altra sera, in Piazza Duomo, lo show del Biella Jazz Club inserito nel programma di Biella Estate 2026, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale e non solo: dalla coinvolgente esibizione della Low Budget Marching Band ai concerti del Riccardo Sala Quartet e del Federico Malaman Trio, passando per il DJ Jazz Set e la presentazione di Soulista a cura di Daniele Basso. Ad arricchire l’evento, anche la mostra fotografica ‘Il suono e l’anima’ di Stefano Ceretti, allestita sotto i portici di Palazzo Oropa.