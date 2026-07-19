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La grande festa per i 60 anni di Biella Jazz club

L’evento è inserito nel programma di Biella Estate 2026

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Sessant’anni di storia meritavano una grande festa. E così è stato.

La grande festa per i 60 anni di Biella Jazz club

L’altra sera, in Piazza Duomo, lo show del Biella Jazz Club inserito nel programma di Biella Estate 2026, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale e non solo: dalla coinvolgente esibizione della Low Budget Marching Band ai concerti del Riccardo Sala Quartet e del Federico Malaman Trio, passando per il DJ Jazz Set e la presentazione di Soulista a cura di Daniele Basso. Ad arricchire l’evento, anche la mostra fotografica ‘Il suono e l’anima’ di Stefano Ceretti, allestita sotto i portici di Palazzo Oropa.
Un sentito ringraziamento a Max Tempia e al Biella Jazz Club per sessant’anni di impegno nella promozione della musica e della cultura, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.
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