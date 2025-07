La giornata si apre con il sole e finisce sotto l’acqua. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 27 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La giornata si apre con il sole e finisce sotto l’acqua

Nella notte si prevede un clima prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si attestano intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento è moderata, proveniente da Sud Ovest.

La mattina inizia con cielo coperto, portando a un aumento della temperatura che raggiunge i 30°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa è significativa, con la possibilità di leggere precipitazioni nel corso della giornata. L’umidità si mantiene elevata, intorno al 35%.

Nel pomeriggio, si assiste a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzano attorno ai 30°C. Le condizioni meteo possono portare a piogge leggere, con una diminuzione della temperatura percepita a causa dell’aumento dell’umidità.

La sera si presenta con piogge leggere e moderate, con temperature in calo fino a 19°C. I venti si intensificano e l’umidità rimane alta. Le precipitazioni possono continuare anche nelle ore notturne, mantenendo la probabilità di rovesci.

In sintesi, il meteo di domani a Biella si caratterizza per un inizio di giornata caldo e umido, seguito da condizioni instabili nel pomeriggio e in serata.

LEGGI ANCHE: Meteo, il mese di giugno è stato il terzo più caldo mai registrato

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook