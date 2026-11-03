Seguici su

AttualitàBiella

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Biella

Appuntamento in programma mercoledì 4 novembre

Pubblicato

2 minuti fa

il

Biella celebra il 30º dell’Arma con la fanfara del “Lombardia”
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google
Mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 21.00, presso l’auditorium di Città Studi, in Corso Pella, 2/b – Biella, si terrà il tradizionale Concerto del 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
L’esecuzione dello stesso è affidata alla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella
Diretta dal M° Massimo Folli
Presenta la serata Patrizia De Alberti
Il tema del Concerto Commemorativo sarà:”Viaggio musicale dal sogno risorgimentale alla rinascita del dopoguerra”.
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *