AttualitàBiella
La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Biella
Appuntamento in programma mercoledì 4 novembre
Mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 21.00, presso l’auditorium di Città Studi, in Corso Pella, 2/b – Biella, si terrà il tradizionale Concerto del 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
L’esecuzione dello stesso è affidata alla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella
Diretta dal M° Massimo Folli
Presenta la serata Patrizia De Alberti
Il tema del Concerto Commemorativo sarà:”Viaggio musicale dal sogno risorgimentale alla rinascita del dopoguerra”.
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia1 giorno fa
Muore a soli 8 anni dopo un intervento: addio a Virginia
Biella3 giorni fa
«Non è possibile dover camminare evitando gli escrementi sui marciapiedi»
Attualità3 giorni fa
La Lista Civica Gentile “entra” in Forza Italia
Cronaca3 giorni fa
Tragico incidente: si ribalta con il trattore e muore
Attualità3 giorni fa