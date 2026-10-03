Due vincite nell’arco di un’estate alla tabaccheria Mazzocco Roberta di via Roma 181, a Masserano.

La Dea bendata passa da Masserano con il Lotto e 10 e Lotto

A luglio una giocata al Lotto ha fruttato 14mila euro; venerdì 11 settembre una donna ha vinto 10mila euro al 10 e Lotto. A raccontare la coincidenza è la titolare Roberta Mazzocco, che da tempo non vedeva registrare premi di questa entità nella sua ricevitoria.

«Erano un po’ di anni che non registravamo vincite significative», racconta Mazzocco. Le tornano in mente due premi superiori ai 16mila euro, ma risalgono a tempo fa. Poi sono arrivate le due vincite di quest’anno, a poche settimane di distanza l’una dall’altra. «Insomma, fa piacere sapere che qualcuno sia stato baciato dalla fortuna», commenta la titolare.

Sull’identità di chi ha vinto i 14mila euro al Lotto resta il riserbo. La titolare spiega di non sapere nemmeno con certezza se si tratti di un cliente abituale. In quel periodo, infatti, la tabaccheria di Lessona era chiusa e molte persone si rivolgevano alla ricevitoria di Masserano per fare acquisti o giocare. Tra loro potrebbe esserci anche chi ha centrato il premio.

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