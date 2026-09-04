AttualitàBiella
Insulti sotto la foto di famiglia di Pozzolo
Il parlamentare replica. ” Ecco i veri democratici”.
Insulti sotto la foto di famiglia di Pozzolo.
Il deputato Emanuele Pozzolo ha pubblicato una foto sulla propria pagina facebook con gli insulti ricevuti.
ECCO A VOI I “DEMOCRATICI”…
BAMBINI PARAGONATI AL LETAME!
Sotto una foto con un papà, una mamma e dei bambini l’odio puzzolente più becero.
Avete dei problemi più grossi di voi.
E comunque: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori!”
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Biella2 giorni fa
È morto il dottor Michele Piccinato
Fuori provincia1 giorno fa
Sorprende i ladri vicino all’auto, 48enne accoltellato: è in pericolo di vita
Attualità8 ore fa
Una diciottenne muore travolta dal treno
Attualità1 giorno fa
«Ho i titoli ma non basta: non sarà incostituzionale?»
Biella22 ore fa
Bb
4 Settembre 2026 at 14:12
se stasse zitto invece di sparare cazzate non con la pistola, ma a volte se li cerca gli insulti ,se usate i media per insultare gli altri specialmente voi di destra site ripagati allo stesso modo