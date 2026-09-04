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Insulti sotto la foto di famiglia di Pozzolo

Il parlamentare replica. ” Ecco i veri democratici”.

Pubblicato

7 minuti fa

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Insulti sotto la foto di famiglia di Pozzolo.

 

Il deputato Emanuele Pozzolo ha pubblicato una foto sulla propria pagina facebook con gli insulti ricevuti.

 

 

ECCO A VOI I “DEMOCRATICI”…

BAMBINI PARAGONATI AL LETAME!

Sotto una foto con un papà, una mamma e dei bambini l’odio puzzolente più becero.

Avete dei problemi più grossi di voi.

E comunque: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori!”

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1 Commento

1 Commento

  1. Bb

    4 Settembre 2026 at 14:12

    se stasse zitto invece di sparare cazzate non con la pistola, ma a volte se li cerca gli insulti ,se usate i media per insultare gli altri specialmente voi di destra site ripagati allo stesso modo

    Rispondi

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