Inseguito dopo il furto al supermercato a Candelo.

Un uomo straniero del 2001 rumeno è stato scoperto mentre rubava merce al supermercato di Candelo. E’ stato inseguito da un addetto che ha chiamato i carabinieri. L’uomo è stato fermato e verrà denunciato per furto.

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