Seguici su

AttualitàCircondarioCronaca

Inseguito dopo il furto al supermercato a Candelo

Fermato dai carabinieri, si tratta di un uomo di origine straniera

Pubblicato

21 secondi fa

il

ruba al supermercato
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Inseguito dopo il furto al supermercato a Candelo.

Un uomo straniero del 2001 rumeno è stato scoperto mentre rubava merce al supermercato di Candelo. E’ stato inseguito da un addetto che ha chiamato i carabinieri. L’uomo è stato fermato e verrà denunciato per furto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *