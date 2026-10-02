Un nuovo incidente sul lavoro si è registrato nelle scorse ore nel territorio comunale di Graglia, dove un operaio è rimasto ferito mentre era impegnato in un cantiere per la posa di alcune tubature del gas sotterranee.

Infortunio sul lavoro a Graglia: ferito alla gamba un operaio

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo stava lavorando lungo la sede stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è stato violentemente colpito a una gamba da un pesante pezzo di tubo. L’impatto ha immediatamente provocato forti dolori e reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure all’operaio ferito. Dopo la stabilizzazione sul posto, il lavoratore è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino per gli accertamenti diagnostici e le medicazioni del caso. Fortunatamente, in base alle prime informazioni trapelate sulle sue condizioni di salute, il ferito non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Contemporaneamente sono scattati i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità, e i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl, incaricati di accertare eventuali irregolarità o omissioni nelle procedure di cantiere.

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