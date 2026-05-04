Incuria al parco di Chiavazza, c’è chi teme anche le vipere – FOTO

Incuria al parco di Chiavazza, c’è chi teme anche le vipere.

Incuria al parco di Chiavazza, c’è chi teme anche le vipere

«L’erba incolta mina la sicurezza di chi frequenta il “Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia”». Una lettrice accende i riflettori su una condizione che, con l’arrivo della bella stagione, rischia di trasformarsi in un problema per coloro che usufruiscono dell’area verde.

«Desidero segnalare una situazione che ritengo potenzialmente pericolosa al parco di Chiavazza – scrive alla nostra redazione -. Le uniche aree in cui l’erba risulta tagliata sono quelle dedicate ai giochi dei bambini, mentre tutt’intorno è cresciuta in modo completamente incontrollato. Considerato il periodo, con la presenza di insetti e piccoli animali comprese eventuali vipere, questa condizione può rappresentare un rischio sia per i bambini, sia per chi frequenta il parco, inclusi anziani e persone che portano a passeggio il cane».

Un contrasto evidente, dunque, tra zone più curate e quelle lasciate a loro stesse.

«Va inoltre considerato – prosegue la segnalazione -, che il parco è adiacente ai boschi, il che rende ancora più probabile la presenza e il passaggio di animali di vario genere verso l’area frequentata. Sebbene la zona giochi sia stata sistemata, l’erba alta nelle aree circostanti non impedisce il passaggio di questi animali, rendendo comunque l’ambiente poco sicuro. Ritengo quindi opportuno un intervento di sfalcio più esteso, al fine di garantire maggiore sicurezza e fruibilità del parco per tutti».

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