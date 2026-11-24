Incontri dell’Avvento al santuario di Oropa.

Gli incontri d’Avvento in preparazione del Natale si terranno nella sala Frassati del Santuario e in streaming venerdì 4, 11 e 18 dicembre, alle ore 21: un momento per fermarsi, riflettere e accompagnare il cammino verso il Natale nel contesto raccolto del Santuario. Programma Venerdì 4 dicembre ore 21 “Libero per amore.

La ricchezza di essere poveri” A 800 anni dalla morte di San Francesco, un collegamento in diretta streaming con Mons. Vittorio Viola, Arcivescovo Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano.

Un’occasione per riflettere sul messaggio di Francesco e sul significato della povertà vissuta non come privazione, ma come libertà e apertura all’altro. Venerdì 11 dicembre ore 21 “Ripenso alle persone che qui convivono a fatica sognando la pace, prima che il vento dell’odio spazzi via tutto” Una serata dedicata alla situazione in Terra Santa con Elia Milani, corrispondente Mediaset da Gerusalemme e autore del libro Voci dal confine (Mondadori).

A partire dalla sua esperienza sul campo, un racconto delle persone e delle comunità che vivono quotidianamente le conseguenze del conflitto, mantenendo vivo il desiderio di pace. Venerdì 18 dicembre ore 21 “Voi li chiamate ‘maranza’, noi li chiamiamo per nome.” Un incontro con Francesca De Palma, educatrice nel Progetto Nazionale DesTEENazione, per parlare di adolescenti, fragilità, relazioni e possibilità di costruire percorsi di crescita e inclusione. Un invito a guardare le nuove generazioni oltre le etichette, partendo dalle persone e dalle loro storie. Le liturgie dell’Avvento e del Natale Novena di Natale in Basilica Antica dal 16 al 24 dicembre Nei giorni feriali alle ore 18,15 Sabato 19 nella S. Messa delle 18,15 Domenica 20 alle ore 15,15 Notte di Natale S. Messa in Basilica antica Ore 24.00 (NON si celebra la S. Messa pomeridiana di giovedì 24)

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