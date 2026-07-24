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Incidente sul lavoro a Biella: cinque operai intossicati

Uno degli operai è risultato più grave e portato in ospedale.

Pubblicato

17 minuti fa

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Ciclisti feriti dopo la Granfondo Biella-Oropa
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Incidente sul lavoro a Biella. Intorno a mezzogiorno in via Delleani cinque operai sono rimasti intossicati.

Incidente sul lavoro a Biella: cinque operai intossicati

Gravi le condizioni di uno degli operai che è stato intubato e ricoverato in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal.

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