Incidente sul lavoro a Biella. Intorno a mezzogiorno in via Delleani cinque operai sono rimasti intossicati.

Incidente sul lavoro a Biella: cinque operai intossicati

Gravi le condizioni di uno degli operai che è stato intubato e ricoverato in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal.

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