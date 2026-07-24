AttualitàBiella
Incidente sul lavoro a Biella: cinque operai intossicati
Uno degli operai è risultato più grave e portato in ospedale.
Incidente sul lavoro a Biella. Intorno a mezzogiorno in via Delleani cinque operai sono rimasti intossicati.
Incidente sul lavoro a Biella: cinque operai intossicati
Gravi le condizioni di uno degli operai che è stato intubato e ricoverato in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal.
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