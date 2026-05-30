Seguici su

Attualità

Incidente a Zubiena tra un’auto e una moto: ferito un tedesco

Alla guida dell’auto un uomo del 1935

Pubblicato

7 secondi fa

il

Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Incidente a Zubiena tra un’auto e una moto: ferito un tedesco.

Sinistro stradale ieri a Zubiena. Sul posto i carabinieri di Occhieppo e i sanitari del 118. La Kia Picanto condotta da un uomo del 1935 è andata scontrarsi con una moto condotta da un tedesco.

Il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *