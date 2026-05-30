Attualità
Incidente a Zubiena tra un’auto e una moto: ferito un tedesco
Alla guida dell’auto un uomo del 1935
Incidente a Zubiena tra un’auto e una moto: ferito un tedesco.
Sinistro stradale ieri a Zubiena. Sul posto i carabinieri di Occhieppo e i sanitari del 118. La Kia Picanto condotta da un uomo del 1935 è andata scontrarsi con una moto condotta da un tedesco.
Il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo.
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