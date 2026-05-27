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Incidente a Sandigliano: ferita una 16enne in moto

E’ stata portata in ospedale. Sul posto ambulanza, polizia e carabinieri.

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13 secondi fa

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studentessa si butta da una finestra
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A Sandigliano incidente auto contro moto.

Incidente a Sandigliano: ferita una 16enne in moto

Sul posto i carabinieri e la polizia stradale, oltre all’ambulanza del 118. Una sedicenne è stata soccorsa e portata al pronto soccorso.

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