Un incidente stradale si è verificato questa notte a Mongrando. Intorno alle 2:40, il 118 ha segnalato la presenza di un ferito in via Valle d’Aosta, richiedendo l’intervento immediato dei Carabinieri della Stazione locale.

Incidente a Mongrando: auto finisce in una scarpata

Il conducente, un giovane classe 2005 residente a Ponderano, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito dalla sede stradale, terminando la corsa in una scarpata profonda circa otto metri. Fortunatamente, il ragazzo ha riportato solo lievi ferite a un braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

Le operazioni di recupero dell’auto, vista la posizione particolarmente impervia e difficile da raggiungere, sono state eseguite nel corso della mattinata. I Carabinieri sono tuttora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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