Attualità
Incidente a Cossato. Ferito motociclista
È successo fuori dalla superstrada
Incidente a Cossato. Ferito motociclista.
Sinistro stradale ieri a Cossato fuori dalla superstrada. A rimanere ferito un motociclista a bordo di una Honda. È stato portato al pronto soccorso di ponderano. Sul posto i carabinieri per i rilievi e il personale del 118.
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