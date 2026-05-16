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Incidente a Cossato. Ferito motociclista

È successo fuori dalla superstrada

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9 secondi fa

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incidente a biella
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Incidente a Cossato. Ferito motociclista.

Sinistro stradale ieri a Cossato fuori dalla superstrada. A rimanere ferito un motociclista a bordo di una Honda. È stato portato al pronto soccorso di ponderano. Sul posto i carabinieri per i rilievi e il personale del 118.

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