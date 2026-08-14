AttualitàCossatese
Incidente a Cossato: ferite due donne
Condizioni buone, sono state portate in pronto soccorso per accertamenti.
Incidente a Cossato tra due auto.
Incidente a Cossato: ferite due donne
Fiat Punto condotta da una donna del 1999 di Cossato e una Toyota Aygoo condotta da donna del 1990 di Vigliano. Le parti sono state portate in ospedale per alcuni controlli. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità22 ore fa
Ferragosto senza grigliate: scatta il divieto
Cronaca1 giorno fa
Incendio Valsessera, si lotta per difendere strada Viera-Noveis. Paura anche nella valle dello Strona
Cronaca2 giorni fa
Il fuoco sta raggiungendo baite e abitazioni
Attualità1 giorno fa
Mercato, il sindaco rassicura: «I parcheggi ci sono, ecco il nostro piano»
Attualità9 ore fa