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Incidente a Cossato: ferite due donne

Condizioni buone, sono state portate in pronto soccorso per accertamenti.

Pubblicato

6 secondi fa

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Camion bloccato al ponte provvisorio sull'Oremo
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Incidente a Cossato tra due auto.

Incidente a Cossato: ferite due donne

Fiat Punto condotta da una donna del 1999 di Cossato e una Toyota Aygoo condotta da donna del 1990 di Vigliano. Le parti sono state portate in ospedale per alcuni controlli. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

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