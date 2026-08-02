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Incendio boschivo a Pralungo subito spento

Sul posto i vigili del fuoco, volontari Aib e carabinieri.

Pubblicato

3 minuti fa

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Incendio boschivo a Pralungo di 50 metri quadrati adibita alla raccolta degli sfalci.

L’area di proprietà del Comune. L’allarme è stato lanciato ieri pomeriggio.

Sul posto i Vigili del fuoco e volontari Aib  oltre ai carabinieri forestali. L’incendio è stato subito spento

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