Inaugurata a Cossato la nuova rete di teleriscaldamento cittadina

Si è svolta sabato 11 luglio nella sede di Pellerei Energia a Cossato l’inaugurazione ufficiale della nuova rete di teleriscaldamento cittadina.

E’ un progetto che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione energetica delle risorse locali e nella transizione verso modelli più sostenibili di produzione e distribuzione del calore.

L’evento ha richiamato istituzioni, tecnici, professionisti del settore energetico e cittadini, offrendo l’occasione per conoscere da vicino un’infrastruttura nata dopo anni di studi, autorizzazioni, investimenti e lavori, sviluppata a partire dall’esperienza che Pellerei Energia ha maturato nel campo della valorizzazione della biomassa legnosa.

La giornata ha preso il via con le porte aperte dell’azienda, permettendo ai partecipanti di visitare gli impianti e approfondire il funzionamento della centrale energetica. Successivamente hanno portato i propri saluti gli amministratori di Pellerei Energia, Stefano Spigolon e Marco Pellerei, che hanno ripercorso le tappe principali del progetto e la crescita dell’azienda nel settore delle energie rinnovabili.

Ampio spazio è stato poi dedicato agli approfondimenti tecnici. Diego Cucurachi di AMARC DHP ha illustrato le caratteristiche di un impianto di teleriscaldamento efficiente, evidenziando il ruolo che queste infrastrutture possono svolgere nella riduzione delle emissioni e nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche. A seguire, Stefano Biolcati di ISOPLUS Mediterranean ha approfondito il tema delle reti di teleriscaldamento efficienti, soffermandosi sugli aspetti tecnologici e sulle soluzioni adottate per garantire prestazioni elevate e contenimento delle dispersioni energetiche.

Alla cerimonia hanno preso parte anche le istituzioni del territorio. Sono intervenuti il sindaco di Cossato Enrico Moggio, la vice presidente della Provincia di Biella Elisa Pollero, la consigliera regionale Elena Rocchi e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che hanno sottolineato il valore strategico dell’investimento per il Biellese e per lo sviluppo di comunità energeticamente più sostenibili.

L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato molti anni fa. Pellerei Energia nasce infatti dall’esperienza di una famiglia attiva nel settore forestale e della lavorazione del legname. La centrale di via Spolina, entrata in funzione nel 2011, utilizza biomassa legnosa vergine per produrre contemporaneamente energia elettrica e termica, con una potenza elettrica di circa 3 megawatt e una disponibilità termica di 8 megawatt.

Prima di arrivare alla nuova rete cittadina, l’azienda aveva già maturato una significativa esperienza con il progetto realizzato nel 2019 in frazione Cascine Ronco sempre a Cossato, dove una rete alimentata da una caldaia a cippato da 300 kw è stata collegata a 25 utenze. Quell’esperienza ha consentito di affinare la gestione della distribuzione del calore, delle sottostazioni e dei consumi, creando le basi per un’infrastruttura di dimensioni molto più ampie.

La progettazione della rete del teleriscaldamento di Cossato è stata avviata tra il 2018 e il 2019, mentre i lavori sono partiti alla fine del 2022. Il progetto prevede circa sei chilometri di rete che collegano la centrale di via Spolina al centro cittadino, con ulteriori sviluppi programmati attraverso un secondo lotto destinato ad ampliare le connessioni e completare un anello chiuso.

Il sistema distribuisce acqua calda attraverso tubazioni isolate e interrate. Ogni edificio collegato dispone di una sottostazione dotata di scambiatore di calore, sistemi di controllo e contatore dedicato. Un impianto di riserva garantisce la continuità del servizio, mentre una rete in fibra ottica permette la telelettura dei consumi e il monitoraggio da remoto dell’infrastruttura.

L’inaugurazione ha quindi celebrato non soltanto un’opera tecnologica, ma anche una visione industriale che punta a trasformare una risorsa locale, il legno proveniente da una filiera territoriale di prossimità, in energia per famiglie, attività e servizi pubblici. Un progetto che rafforza il legame tra innovazione, sostenibilità e sviluppo del territorio biellese

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