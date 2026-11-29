AttualitàBiella
In 500 in piazza a Biella per dire stop alla violenza sulle donne – FOTO
Grande mobilitazione in centro
Circa 500 persone hanno attraversato le vie del centro di Biella per dire basta alla violenza maschile sulle donne e alla violenza di genere.
La manifestazione è partita da piazza Duomo, per poi proseguire lungo via Italia, trasformandosi in un momento di grande partecipazione e sensibilizzazione.
Il corteo ha ribadito con forza che la violenza contro le donne non può e non deve più essere tollerata. (Foto Daniele Rossi)
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