AttualitàBiellese Orientale
Immigrato non vuole lasciare il centro di accoglienza a Ronco
E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri
Tensione a Ronco Biellese.
Immigrato non vuole lasciare il centro di accoglienza a Ronco
Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine all’interno di una struttura d’accoglienza per immigrati. Un cittadino del Burkina Faso del 1988 si è rifiutato di abbandonare l’abitazione, nonostante fosse stato informato da tempo della scadenza del suo periodo di permanenza e della perdita del diritto all’ospitalità.
Di fronte al fermo diniego dell’uomo, che non intendeva cedere il proprio posto, gli operatori del centro si sono visti costretti a richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri: grazie all’opera di mediazione dei militari, l’ospite è stato infine convinto ad allontanarsi dalla struttura senza che la situazione degenerasse ulteriormente.
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