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Immigrato non vuole lasciare il centro di accoglienza a Ronco

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri

Pubblicato

12 secondi fa

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picchiato e rapinato
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Tensione a Ronco Biellese.

Immigrato non vuole lasciare il centro di accoglienza a Ronco

Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine all’interno di una struttura d’accoglienza per immigrati. Un cittadino del Burkina Faso del 1988 si è rifiutato di abbandonare l’abitazione, nonostante fosse stato informato da tempo della scadenza del suo periodo di permanenza e della perdita del diritto all’ospitalità.

Di fronte al fermo diniego dell’uomo, che non intendeva cedere il proprio posto, gli operatori del centro si sono visti costretti a richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri: grazie all’opera di mediazione dei militari, l’ospite è stato infine convinto ad allontanarsi dalla struttura senza che la situazione degenerasse ulteriormente.

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