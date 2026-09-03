Il sole comanda nel cielo nonostante qualche nuvola. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il sole comanda nel cielo nonostante qualche nuvola

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa è moderata, con valori che raggiungono il 34%. La velocità del vento è contenuta, intorno ai 10 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo si mantiene prevalentemente sereno, con qualche nuvola. Le temperature aumentano, raggiungendo i 29°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesta tra il 7% e il 66%, con una leggera brezza da Sud-Sud Est.

Nel pomeriggio, si assiste a un incremento della temperatura, che tocca i 31°C. Il cielo è caratterizzato da nubi sparse e poche nuvole, con una velocità del vento che varia tra i 7 e gli 8 km/h. L’umidità si mantiene su livelli moderati, intorno al 37%.

Infine, nella sera, le temperature iniziano a calare, posizionandosi attorno ai 22°C. Il cielo rimane prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiunge il 39%. La velocità del vento si riduce ulteriormente, mantenendosi sotto i 10 km/h.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato