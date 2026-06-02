Al Palasarselli di Chiavazza si è svolto il saggio annuale della società Ginnastica Lamarmora.

Il saggio annuale della società Ginnastica Lamarmora

Si sono esibiti in vivace alternanza piccolissimi esordienti e giovani atleti appartenenti alla sezione di ginnastica artistica maschile e femminile e ritmica.

La serata è trascorsa piacevolmente grazie ad un susseguirsi di esercizi interessanti e variegati che hanno saputo coinvolgere il pubblico,

accorso numeroso e caloroso.

Grande assente della serata è stata Beatrice Frassá. Ginnasta di punta del gruppo di agonistica di ritmica, che era impegnata a Bellaria per la

finale nazionale del Campionato CSEN.

Beatrice ha gareggiato nella categoria Senior Gold, che equivale ai livelli LD e LE Silver di Federazione. Si è confrontata con un gruppo

numeroso e agguerrito di ginnaste, ovviamente provenienti da tutta Italia. Grande è stata la sua soddisfazione quando si è vista premiare come seconda alla palla e quarta al cerchio.

Tutta casa Lamarmora ha esultato per Beatrice che, dopo un ‘ annata agonistica non troppo generosa, meritava davvero questo grande riconoscimento.

Con il saggio societario, si sono concluse le attività agonistiche del primo semestre, ma per le atlete continua il lavoro di preparazione in vista degli impegni dell’autunno.

Al Pala Lamarmora intanto continueranno le attività di fitness ed anche le attività sportive fino alla fine del mese di luglio.

Nel frattempo il noto artista saglianese Stefano Sartorello sta dando gli ultimi ritocchi al secondo Trofeo intitolato ad Anna Miglietta e Franco Ruffa.

Il prestigioso premio verrà assegnato durante i Campionati Italiani Assoluti e di Insieme che si svolgeranno questo weekend a Folgaria, in ricordo dei due storici personaggi che hanno lasciato un importante segno nella ginnastica, non solo biellese, ma anche nazionale ed

internazionale.

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