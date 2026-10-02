Si aprono le iscrizioni alla 38° edizione del Rally Lana . Ritorna dopo un anno di pausa la competizione biellese inserita nel calendario della Coppa Rally di zona 1 del quale rappresenta l’ultimo round in vista della finale nazionale in programma a Lucca a metà di Novembre.

Il Rally Lana torna inserito nella Coppa Rally di zona 1

Al timone di comandando del comitato organizzatore l’Automobile Club di Biella affiancata dall’associazione “Veglio 4×4” e da “Rally Lana Alive”. L’apertura delle iscrizioni da il via al conto alla rovescia verso l’atteso week-end del 24 e 25 Ottobre. Un periodo che si chiuderà Lunedì 19 Ottobre. La competizione entrerà nel vivo sabato 17 Ottobre con la consegna del road book e una prima fase delle ricognizioni del percorso. Operazioni che si ripeteranno alla vigilia dell’appuntamento.

Le verifiche inizieranno venerdì 23 presso il Relais Santo Stefano dalle 17 alle 20 mentre le techiche nel piazzale di “Città Studi” a Biella in questa prima fase riservate agli iscritti allo shakedown mentre per tutti gli altri si svolgeranno nella giornata di sabato dalle 8.30 alle 12.30 . Sabato mattina il via al test in assetto da gara dalle 9.30 alle 12 e dalle 12 alle 14.30. La cerimonia di partenza si terra alle 18.30 dalla pedana allestita in piazza Vittorio Veneto nel centro di Biella.

Un sabato pomeriggio e una serata di grande richiamo con le prove speciali “Tracciolino” e dopo una breva pausa la prova spettacolo “Città di Biella” con la suggestiva luce dei fari su un tracciato che riporta alla memoria la storica vittoria di Nuvolari nel 35. La competizione riprenderà la Domenica con altri due tratti cronometrati. Dagli oltre tredici chilometri della “Curino” per continuare sui poco meno di quindici della “Veglio” che verrano entrambe ripetute due volte. L’arrivo finale e la premiazione alle ore 14.35 nell’elegante centro di Biella.

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