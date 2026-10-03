Il questore Delia Bucarelli lascia Biella per La Spezia.

«Sono una donna di mare, ma subisco il fascino della montagna», aveva raccontato nei giorni del suo insediamento in città. Ora, dopo due anni trascorsi a Biella, il destino la riporterà verso la costa. Nei prossimi giorni, infatti, il questore Delia Bucarelli assumerà un nuovo incarico e andrà a dirigere la questura di La Spezia, peraltro riavvicinandosi proprio a Genova, città d’adozione in cui ha prestato servizio per quasi trent’anni.

Si conclude così l’esperienza biellese di Bucarelli, che in questi due anni ha organizzato gli uffici della polizia di Stato tenendo sempre a mente tre parole d’ordine: attenzione, ascolto e tempestività.

Ventiquattro mesi caratterizzati anche dal potenziamento delle iniziative organizzate insieme alle scuole perché, come spiegava durante una conferenza stampa, «l’attenzione nei confronti dei giovani sarà sempre altissima. È un investimento dal quale non si può prescindere. Il nostro motto “esserci sempre” deve essere declinato a maggior ragione con loro».

A raccogliere il testimone di Bucarelli al timone della questura di Biella sarà la dirigente Anna Maria Di Giulio, proveniente da Milano, dove guidava il Gabinetto della polizia scientifica.

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