Il prefetto Scalfaro incontra i nuovi Maestri del Lavoro biellesi

Nella mattinata di mercoledì il prefetto di Biella, Elena Scalfaro, ha ricevuto nel palazzo del governo i nuovi Maestri del Lavoro della provincia di Biella, accompagnati dal console provinciale dei Maestri del Lavoro, Liborio Schillaci.

I nuovi Maestri del Lavoro biellesi saranno premiati il 1° maggio a Torino

I neo insigniti Cinzia Argentero, Nadia Marcandetti, Graziano Maurelli e Fabrizia Previdi, unitamente a tutti gli altri decorati della Stella al Merito del Lavoro del Piemonte, riceveranno gli attestati nel corso della cerimonia ufficiale che si svolgerà a Torino il prossimo 1° maggio.

Il prestigioso riconoscimento viene concesso dal presidente della Repubblica su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

L’incontro con il prefetto

Nel corso dell’incontro il prefetto ha sottolineato la centralità dell’impegno lavorativo e la necessità di contrastare con forza il dramma delle morti sul lavoro, ricordando le attività svolte dalla prefettura in attuazione del Protocollo d’Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

Proprio martedì, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, sono stati presentati al Tavolo interassociativo biellese presso l’Unione Industriale Biellese il Vademecum operativo per i datori di lavoro nell’edilizia “Valutazione del Rischio di caduta dall’alto e di scivolamento dalla copertura – L’utilizzo dei Dispositivi di protezione collettiva” e il “Vademecum per lavori in quota” destinato ai lavoratori e ai preposti nell’edilizia, entrambi realizzati nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro permanente coordinato dalla Prefettura.

Il prefetto Scalfaro, nel congratularsi con i nuovi Maestri del Lavoro, ha espresso loro il suo personale plauso per la serietà, l’impegno ed il forte senso di responsabilità evidenziando come le loro esperienze personali e professionali costituiscano un importante esempio per l’intera comunità.

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