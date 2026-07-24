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Il ponte sul Cervo è stato riaperto in entrambe le direzioni

Riapertura prima del previsto

Pubblicato

27 minuti fa

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Anas ha completato con alcuni giorni di anticipo, rispetto al cronoprogramma iniziale degli interventi, i lavori di sostituzione dei 19 giunti di dilatazione sul ponte Cervo, infrastruttura al km 15 della statale 758 “Masserano-Mongrando” (ex SP 142/A).

Il ponte sul Cervo è stato riaperto in entrambe le direzioni

Per effetto dell’ultimazione anticipata delle lavorazioni, il ponte Cervo è tornato regolarmente percorribile in entrambe le direzioni senza limitazioni.

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