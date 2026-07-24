AttualitàBiella
Il ponte sul Cervo è stato riaperto in entrambe le direzioni
Riapertura prima del previsto
Anas ha completato con alcuni giorni di anticipo, rispetto al cronoprogramma iniziale degli interventi, i lavori di sostituzione dei 19 giunti di dilatazione sul ponte Cervo, infrastruttura al km 15 della statale 758 “Masserano-Mongrando” (ex SP 142/A).
Il ponte sul Cervo è stato riaperto in entrambe le direzioni
Per effetto dell’ultimazione anticipata delle lavorazioni, il ponte Cervo è tornato regolarmente percorribile in entrambe le direzioni senza limitazioni.
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