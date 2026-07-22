“Il ponte della tangenziale è monitorato costantemente o no?”

Intervento dei consiglieri comunali di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella – Andrea Foglio Bonda, Teresa Barresi e Luigi Apicella – sull’attuale sicurezza del ponte della tangenziale. Riceviamo e pubblichiamo.

Durante il Consiglio Comunale abbiamo chiesto al Sindaco alcune informazioni sul Ponte della Tangenziale.

Il Ponte è dell’ANAS che ne ha la responsabilità, ma il Sindaco è l’autorità preposta alla tutela della pubblica incolumità e quindi deve attuare tutte le misure relative al controllo e al monitoraggio delle situazioni di pericolo segnalate, particolarmente in occasione di eventi atmosferici intensi e successivamente a questi, onde attivare eventuali provvedimenti di protezione civile.

Innanzi tutto, abbiamo chiesto se il Sindaco fosse in grado di tranquillizzare i cittadini sulla attuale sicurezza del ponte e sulla attitudine delle opere in corso a risolvere in modo radicale il problema generato dalle periodiche piene del torrente Cervo. La risposta dell’assessore Castagnetti è stata che Anas ha riferito che è tutto sotto controllo e che per la sicurezza del ponte sono necessari costanti lavori di consolidamento e sistemazione. Nella nostra interrogazione avevamo chiesto risposte più dettagliate e precise, ma dobbiamo accontentarci della telefonata di Luca Castagnetti.

Vogliamo però segnalare che è tutti i tecnici che si occupano del ponte sono concordi nel ritenere che – in particolare caso di precipitazioni con eventuali “allerte meteo” – ci dovrebbero essere un controllo e un monitoraggio costanti della situazione delle briglie alla base dei piloni, valutando eventualmente anche la chiusura momentanea del ponte (circostanza mai verificatasi – a nostra memoria – sino alla data odierna). Addirittura nel 2022 fu previsto di installare dei sensori che, in caso di eventuali movimenti alla base dei piloni, avrebbero fatto scattare delle “sirene” e abbassare delle “sbarre” per la chiusura immediata del ponte. Salvo errori da parte nostra, non sono presenti né sirene né sbarre agli ingressi del ponte; risultano invece installati dei semafori con alcuni cartelli che segnalano la chiusura del ponte in caso di semaforo rosso. Queste misure evidentemente servono a rendere automatica la chiusura istantanea del Ponte in caso di problemi, senza la necessità che ci siano altri eroi come Sante Geromel a impedire eventuali futuri disastri.

Abbiamo quindi chiesto al Sindaco se ha verificato che le sirene e le sbarre che dovrebbero attivarsi grazie ai sensori siano state installate, abbiamo chiesto chi gestisce i semafori, se essi siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada e se sono attivati i collegamenti con i sensori automatici che, in caso di problemi strutturali o di cedimento del ponte, farebbero passare i semafori automaticamente al rosso.

Né il Sindaco né l’assessore ci hanno risposto. Conclusione ovvia: non l’hanno fatto mai fatto dal giugno 2024 ad oggi e neppure, come spesso avviene quando viene presentata un’interrogazione, se ne sono occupati per fornire una risposta almeno decente.

Il motto sulla questione, evidentemente non prioritaria come altre, sembra essere stato il classico “me ne frego”.

Ma non ci stancheremo di chiedere.

I consiglieri comunali

Andrea Foglio Bonda

Teresa Barresi

Luigi Apicella

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