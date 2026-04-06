Lo scorso 28 marzo si è svolta, nella suggestiva cornice dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, la 3ª assemblea regionale dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Piemonte”, alla presenza anche dei borghi ospiti della Valle d’Aosta.

Il Piazzo tra i “Borghi più belli d’Italia in Piemonte”

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’ingresso ufficiale del Borgo del Piazzo di Biella nell’Associazione regionale. L’adesione rappresenta un importante riconoscimento e testimonia la volontà di valorizzare e rendere sempre più dinamico il nostro territorio, inserendolo in una rete impegnata nella promozione di centri storici di straordinario valore architettonico e paesagistico.

L’incontro ha segnato un passo importante nel consolidamento delle attività dell’Associazione e del suo percorso progettuale, finalizzato alla promozione e tutela del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico, in una visione unitaria capace di rendere il territorio sempre più attrattivo.

Un ricco parterre di autorità ha accolto l’evento, sottolineando l’importanza della rete piemontese quale presidio strategico per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Sotto la presidenza di Paolo Gaudissard, l’assemblea ha inoltre definito nuovi obiettivi di lavoro per rendere sempre più efficiente la struttura associativa, annunciando la creazione di specifici gruppi tematici.

Presente all’iniziativa il Vice-Sindaco Sara Gentile che dichiara: “L’ingresso del Piazzo nella rete dei Borghi più Belli d’Italia in Piemonte rappresenta un risultato significativo e un’opportunità concreta per il nostro territorio. Entrare a far parte di questa rete significa rafforzare il percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale, ma anche costruire sinergie istituzionali importanti, capaci di generare nuove prospettive di sviluppo turistico e di promozione per Biella”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook